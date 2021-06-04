إعادة افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها بسبب إصابات كورونا

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 5 مناطق، بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال الـ118 يومًا الماضية وصل إلىً 1493 مسجداً.. حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأضافت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في كل من منطقتي عسير والشرقية، ومسجدان بمنطقة القصيم، ومسجد واحد في كل من منطقتي الرياض وجازان.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.