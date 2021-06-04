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«الأحوال المدنية»: 5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية عبر «أبشر»

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الرياض - محمد عبدالله - الوكالة جدَّدت تذكير المستفيدين..

جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بخطوات تفعيل الهوية الرقمية على تطبيق (أبشر).

وذكرت الأحوال المدنية- عبر تويتر- أن تفعيل الهوية الرقمية يتم عبر خمس خطوات، هي:

ـ  تحميل تطبيق (أبشر أفراد).

ـ تسجيل الدخول إلى حسابك في (أبشر أفراد).

ـ اختيار (خدماتي).

ـ  اختيار تحميل الهوية الرقمية.

ـ الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد (تحميل الهوية الرقمية).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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