«الأحوال المدنية»: 5 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية عبر «أبشر»

الرياض - محمد عبدالله - الوكالة جدَّدت تذكير المستفيدين..
جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بخطوات تفعيل الهوية الرقمية على تطبيق (أبشر).
وذكرت الأحوال المدنية- عبر تويتر- أن تفعيل الهوية الرقمية يتم عبر خمس خطوات، هي:
ـ تحميل تطبيق (أبشر أفراد).
ـ تسجيل الدخول إلى حسابك في (أبشر أفراد).
ـ اختيار (خدماتي).
ـ اختيار تحميل الهوية الرقمية.
ـ الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد (تحميل الهوية الرقمية).
اقرأ أيضا:
هل يمكن تسجيل الولادة لمن هم خارج المملكة؟.. «الأحوال المدنية» توضح