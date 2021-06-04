أمير جازان يعزي في وفاة الراحل هادي بن عيسى القربي

قدم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة «القربي» في وفاة والدهم الشيخ هادي بن عيسى القربي، رحمه الله، شيخ شمل قبائل مركز الشقيق سابقًا بمحافظة الدرب، وذلك إثر معاناة مع المرض.

وأوضحت إمارة جازان– في بيان لها- أن أمير المنطقة سأل الله -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيد من جهود خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد قبيلته والمجتمع لخدمة الوطن والمواطن.

من جانبهم، أعرب أبناء وأسرة الشيخ «القربي»، عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

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