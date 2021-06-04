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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملكة الدنمارك بـ«يوم الدستور»

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الرياض - محمد عبدالله - عبر برقيتين منفصلتين من القيادة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، للملكة مارجريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك المفدَّى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالتها، ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للملكة مارجريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالتها، راجيًا لحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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