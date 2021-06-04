اعتماد بيانات بطاقة الهوية الوطنية عند اختلافها مع «بيانات أبشر»

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن بيانات بطاقة الهوية الوطنية هي المعتمدة، حال وجود اختلاف بينها وبين البيانات الموجودة للمواطن على (أبشر).

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يتم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناء على طلبه، ووفق الأنظمة والتعليمات».

وأوضحت الأحوال المدنية أن «المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية، التي يحملها المواطن».

وقال المواطن في استفساره: إنه وجد تغييرًا في اسمه على (ابشر) عما هو مدون في بطاقة الهوية؟ مضيفا أن تغيير الاسم حدث أيضا في تطبيق توكلنا.

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