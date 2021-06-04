شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 107 أطنان مساعدات لمتضرري الفيضانات في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات في منطقة شايخيرا بجمهورية بنجلاديش اشتملت على 107 أطنان من السلال الغذائية، وذلك بعد الإعصار "فاني" المدمر الذي ضرب خليج البنغال مؤخراً وتسبب بارتفاع منسوب المياه في مناطق شاسعة وتسبب في غرق 12 قرية وجرف أخرى.

واستطاع المركز رغم الظروف الجوية الصعبة والفيضانات من الوصول إلى المواقع المتضررة وتقديم المساعدات الغذائية لـ 5,000 فرد من المجتمعات المضيفة، ليكون بذلك مركز الملك سلمان للإغاثة أول جهة إغاثية تصل لهذه المناطق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية.