الغذاء والدواء تحذر : لا تتركوا الأدوية ومستحضرات التجميل داخل السيارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت هيئة الغذاء والدواء من ترك الأدوية ومستحضرات التجميل في السيارة، مؤكدة أن هذا يتلفها.

الغذاء والدواء تحذر:

ونوهت الهيئة في منشور تحذيري لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالقول: “انتبه الحرارة الشديدة تسبب فساد الأدوية ومستحضرات التجميل”.

وأوضحت الهيئة أنه حال تسجيل درجة الحرارة خارج السيارة 27 درجة مئوية، فإنها تكون داخل السيارة بعد مرور 20 دقيقة 31 درجة مئوية، وعقب مرور 40 دقيقة داخل السيارة تكون درجة الحرارة 47 درجة مئوية، وعند مرور 60 دقيقة تصبح درجة حرارة السيارة 50 درجة مئوية.

مشاركة منتجات التجميل والميكروبات:

وسابقًا حذرت هيئة الغذاء والدواء النساء من مشاركة منتجات التجميل الشخصية مع الأخريات، وذلك منعًا لانتقال الميكروبات.

وأوضحت الهيئة عبر إنفوجراف سابق لها، أن مشاركة منتجات التجميل قد تؤدي إلى التهابات العين وتقرحات في الشفاه وظهور الحبوب والالتهابات.

منتجات التجميل المحظور مشاركتها:

وشملت المواد التي يجب عدم مشاركتها ما يلي:

بودرة الأساس أو الفاونديشن.

منتجات العيون مثل الكحل والماسكارا.

منتجات الشفاه مثل أحمر الشفاه ومرطب الشفاه.

فرش المكياج والإسفنجات.



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