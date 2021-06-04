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شكرا لقرائتكم الشؤون البلدية تحقق درع وزارة العام في جائزة الحكومة الذكية 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشؤون البلدية تحقق درع وزارة العام في جائزة الحكومة الذكية 2021
لتعزيز التحول الرقمي وتشجيع الإبداع
متابعات الخليج 365 - الرياض
حققت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثّلة في وكالة التحول الرقمي والمدن الذكية، الفوز في (8) فئات ضمن (جائزة درع الحكومة الذكية) وهي: (فئة العمل الحكومي عن بعد – فئة الإنجازات الحكومية – فئة الابتكار الحكومي – فئة المواقع الإلكترونية الحكومية – فئة التطبيقات الذكية – فئة حسابات التواصل الاجتماعي الحكومية – فئة المسؤولية الاجتماعية الحكومية – فئة المشاركة المجتمعية)، بالإضافة لدرع وزارة العام للتحول الرقمي 2021م
جهود الشؤون البلدية في التحول الرقمي
ويأتي الفوز بالجائزة امتدادًا لجوائز عدة حصدتها الوزارة على المستويينِ المحلي والعالمي في مجال التحول الرقمي الحكومي، كما سيساهم هذا الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتحول الرقمي لرؤية المملكة 2030.
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