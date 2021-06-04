ضبط 62 امرأة في تجمع مخالف بقاعة أفراح بأحد المسارحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة جازان القبض على (62) امرأةً في تجمع مخالف بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية.

تفاصيل ضبط المشاركات في تجمع مخالف

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (62) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

تطبيق العقوبات

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي و المسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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