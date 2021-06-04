النمر يفند 4 مزاعم خاطئة حول فوائد الكبسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

فند استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر بعض المزاعم حول فوائد الكبسة مؤكدًا أن هذه المعلومات لا يوجد لها أي أساس من الصحة.

فوائد الكبسة المزعومة

ونشر النمر بعض المعلومات منسوبة لخبراء تغذية حول عدد من الفوائد المزعومة للكبسة وعلق عليها بالقول : هذه المعلومات خاطئة.

وتضمنت المعلومات المغلوطة – بحسب الدكتور النمر – أن هذا النوع من الطعام يسهم في تنظيم إنزيمات الجسم، وهي من مضادات الأكسدة بمكوناتها التي تقوي الجهاز الهضمي

ونفى النمر ما تردد حول أن الكبسة تزيد من نشاط الجسم؛ بسبب توابلها، أو أنها قد تؤخر ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم العمر.



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