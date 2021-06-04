سعد الشثري: الإكرامية نوعان ويجوز أخذها بشرط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد الدكتور سعد الشثري المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على سؤال من قبل أحد الأشخاص، جاء مفاده: “ما حكم أخذ الإكرامية على عمل قام به الشخص”؟.

سعد الشثري وحكم أخذ الإكرامية:

وأجاب الدكتور سعد الشثري على سؤالٍ في لقاء تليفزيوني ببرنامج ” يستفتونك” المذاع عبر قناة الرسالة بالقول:” الإكرامية إذا كانت من صاحب العمل الذي يعمل الشخص تحت كفالته فلا حرج عليه في ذلك”.

الإكرامية نوعان:

وأضاف الدكتور سعد الشثري، قائلًا: “أما إذا كانت الإكرامية ممن يتعامل مع صاحب عمله فهنا لا بد من علم صاحب العمل لأن هذا الوضع مملوك لصاحب العمل فإذا تقاضى على خدمته أجرًا أو هدية فعليه بإبلاغ صاحب العمل”.

وتابع: “في حالة أخذ الإكرامية بإذن صاحب العمل فلا حرج عليه في ذلك”.

مفهوم الإكرامية:

الإكرامية، هو مبلغ من المال يضاف إلى الحساب الرئيس للسلعة أو الخدمة التي تحصل عليها سواء كان في مطعم، أو فندق، أو محل، أو صالون تجميل أو حتى لعامل التوصيل وهو مبلغ مالي تدفعه مقابل تحسين لخدمة مدفوعة الأجر مسبقًا، أو تمنحها لمن أحسن استقبالك أو أحسن المعاملة معك أثناء استقبالك لطلب معين.

ويقدم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري برنامج “أسماء الله الحسنى”، يوميًّا على قناة اقرأ الفضائية.

سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة، وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود والمستشار في الديوان الملكي.

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