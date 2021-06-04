الصحة : لقاح أسترازينيكا لا يؤثر على الحمل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الصحة التأكيد على فعالية ومأمونية اللقاحات المعتمدة في المملكة وبينها لقاح أسترازينيكا.

لقاح أسترازينيكا والحمل

وقالت الصحة ممثلة في مركز 937 صحة ردًا على سؤال حول علاقة هذا اللقاح بالقدرة على الإنجاب والحمل بشكل عام : بناءً على الدراسات والتوصيات العلمية الحديثة فإنه بشكل عام لا مانع من إعطاء لقاح فايروس كورونا للمرأة الحامل، ولا يتطلب تأجيل الحمل بعد تلقي اللقاح.

عدوى كورونا

وفي سياق متصل قال المركز إنه بشكل عام ينتقل فيروس كورونا الجديد من الأشخاص المصابين عن طريق الرذاذ التنفسي أو عن طريق ملامسة الأسطح أو المنتجات الملوثة بالفيروس، كما أن مدى انتقال العدوى يعتمد على حسب التزام الشخص باتباع إرشادات الوقاية.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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