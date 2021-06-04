، شاهد.. عمالة مخالفة تحول منزلًا مقرًا لبيع الدجاج مجهول المصدر بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - مجهز لاستيعاب أعداد كبيرة.. رصدته "الأمانة" وتمت المصادرة واتخاذ اللازم

رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية"، منزلًا شعبيًا بداخله عمالة مخالفة، يقومون ببيع الدجاج مجهول المصدر، مفتقدًا جميع الأنظمة والتعليمات.

الموقع الذي تم رصده كان مجهزًا لاستيعاب أعدادًا كبيرة من الدجاج مجهول المصدر؛ حيث تمت المصادرة واتخاذ اللازم في حقه وفي حق كل من يخالف النظام.

أمانة محافظة الطائف