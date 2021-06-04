- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية"، منزلًا شعبيًا بداخله عمالة مخالفة، يقومون ببيع الدجاج مجهول المصدر، مفتقدًا جميع الأنظمة والتعليمات.
الموقع الذي تم رصده كان مجهزًا لاستيعاب أعدادًا كبيرة من الدجاج مجهول المصدر؛ حيث تمت المصادرة واتخاذ اللازم في حقه وفي حق كل من يخالف النظام.
أمانة محافظة الطائف
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 02:54 PM
مجهز لاستيعاب أعداد كبيرة.. رصدته "الأمانة" وتمت المصادرة واتخاذ اللازمشاهد.. عمالة مخالفة تحول منزلًا مقرًا لبيع الدجاج مجهول المصدر بالطائف
رصدت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية"، منزلًا شعبيًا بداخله عمالة مخالفة، يقومون ببيع الدجاج مجهول المصدر، مفتقدًا جميع الأنظمة والتعليمات.
الموقع الذي تم رصده كان مجهزًا لاستيعاب أعدادًا كبيرة من الدجاج مجهول المصدر؛ حيث تمت المصادرة واتخاذ اللازم في حقه وفي حق كل من يخالف النظام.
، شاهد.. عمالة مخالفة تحول منزلًا مقرًا لبيع الدجاج مجهول المصدر بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عمالة مخالفة تحول منزلًا مقرًا لبيع الدجاج مجهول المصدر بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.