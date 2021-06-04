محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8947 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و377 وفاة، وشفاء 8530 حالة. وأفادت السلطات الصحية الروسية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 5.108.129 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 123037 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.720.512 حالة.روسيا فيروس كورونا الجديد 04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 02:47 PM خلال الـ24 ساعة الماضية كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8947 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و377 وفاة، وشفاء 8530 حالة. وأفادت السلطات الصحية الروسية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 5.108.129 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 123037 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.720.512 حالة. الكلمات المفتاحية ، كورونا في روسيا.. تسجيل 377 وفاة و8947 إصابة جديدة ،

المصدر : الخليج 365

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