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أبناء الراحل عوضة آل شائع يحتفلون بزواج شقيقهم

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محمد بن مسعود - الدمام - أقام أبناء الراحل عوضة بن عبدالله آل شائع -رحمه الله- حفل زواج شقيقهم عبدالله بن عوضة آل شائع على كريمة الشيخ عبدالرحمن الحميد في قاعة نجد للاحتفالات بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 20 شوال 1442هـ.

وقد أقيم حفل الزواج، بحضور الأسرتين وفقاً للاحترازات وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي.

وتتقدم "الخليج 365" بالتهنئة للعريس وحرمه وأسرته، وتتمنى لهم حياة سعيدة وموفقة.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 02:36 PM

أبناء الراحل عوضة آل شائع يحتفلون بزواج شقيقهم
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أقام أبناء الراحل عوضة بن عبدالله آل شائع -رحمه الله- حفل زواج شقيقهم عبدالله بن عوضة آل شائع على كريمة الشيخ عبدالرحمن الحميد في قاعة نجد للاحتفالات بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 20 شوال 1442هـ.

وقد أقيم حفل الزواج، بحضور الأسرتين وفقاً للاحترازات وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي.

وتتقدم "الخليج 365" بالتهنئة للعريس وحرمه وأسرته، وتتمنى لهم حياة سعيدة وموفقة.

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، أبناء الراحل عوضة آل شائع يحتفلون بزواج شقيقهم ،
المصدر : الخليج 365

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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