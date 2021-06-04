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محمد بن مسعود - الدمام - أقام أبناء الراحل عوضة بن عبدالله آل شائع -رحمه الله- حفل زواج شقيقهم عبدالله بن عوضة آل شائع على كريمة الشيخ عبدالرحمن الحميد في قاعة نجد للاحتفالات بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 20 شوال 1442هـ.
وقد أقيم حفل الزواج، بحضور الأسرتين وفقاً للاحترازات وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي.
وتتقدم "الخليج 365" بالتهنئة للعريس وحرمه وأسرته، وتتمنى لهم حياة سعيدة وموفقة.
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 02:36 PMأبناء الراحل عوضة آل شائع يحتفلون بزواج شقيقهم
أقام أبناء الراحل عوضة بن عبدالله آل شائع -رحمه الله- حفل زواج شقيقهم عبدالله بن عوضة آل شائع على كريمة الشيخ عبدالرحمن الحميد في قاعة نجد للاحتفالات بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 20 شوال 1442هـ.
وقد أقيم حفل الزواج، بحضور الأسرتين وفقاً للاحترازات وتماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي.
وتتقدم "الخليج 365" بالتهنئة للعريس وحرمه وأسرته، وتتمنى لهم حياة سعيدة وموفقة.
، أبناء الراحل عوضة آل شائع يحتفلون بزواج شقيقهم ،
المصدر : الخليج 365
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