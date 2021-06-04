محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2062 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و2035 حالة شفاء. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 579.009 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1691 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 558.584 حالة.الإمارات فيروس كورونا الجديد 04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 02:42 PM خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل حالتي وفاة و2062 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل حالتي وفاة و2062 إصابة جديدة بكورونا سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2062 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و2035 حالة شفاء. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 579.009 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1691 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 558.584 حالة. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل حالتي وفاة و2062 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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