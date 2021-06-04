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أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد بن عبدالله الحسن، أن الملكية الفكرية مستمرة في الحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف، عبر حسابه في تويتر: "حتى الآن تم حجب أكثر من 31 معلنًا، بالتعاون مع موقع "حراج" للتسويق الإلكتروني".
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 02:31 PM
بالتعاون مع موقع "حراج" للتسويق الإلكتروني"الملكية الفكرية": حجبنا أكثر من 31 معلنًا حتى الآن
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد بن عبدالله الحسن، أن الملكية الفكرية مستمرة في الحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف، عبر حسابه في تويتر: "حتى الآن تم حجب أكثر من 31 معلنًا، بالتعاون مع موقع "حراج" للتسويق الإلكتروني".
، "الملكية الفكرية": حجبنا أكثر من 31 معلنًا حتى الآن ،
المصدر : الخليج 365
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