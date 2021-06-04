، "الملكية الفكرية": حجبنا أكثر من 31 معلنًا حتى الآن ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع موقع "حراج" للتسويق الإلكتروني

أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد بن عبدالله الحسن، أن الملكية الفكرية مستمرة في الحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف، عبر حسابه في تويتر: "حتى الآن تم حجب أكثر من 31 معلنًا، بالتعاون مع موقع "حراج" للتسويق الإلكتروني".