شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا لـ5 فئات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا أصبحت متاحة لـ5 فئات.

وذكرت الوزارة أن الفئات المسموح لهم بتلقي الجرعة الثانية حاليا هم مرضى الغسيل الكلوي، والسرطان النشط، وزراعة الأعضاء، وأصحاب السمنة المفرطة، ومن هم فوق 60 عاماً.

وكانت وزارة الصحة، قد أوضحت أن لقاح كورونا لايتعارض مع أخذ أدوية جرثومة المعدة، مشيرة إلى أن لقاح كورونا ينشِّط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس.