شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: الجرعة الثانية ليست شرط للسفر الدولي وتأخيرها يحفز المناعة بشكل أفضل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري، أن الجرعة الثانية ليست شرط للسفر الدولي عموماً والدول التي تطبق الحجر المؤسسي على القادمين تنظر الى معدلات انتشار المرض والمتحولات في بلدان القادمين اليها بغض النظر عن حالة التحصين لدى المسافر.

وقال عسيري في تصريحات رداً على العديد من التساؤلات حول الجرعة الثانية، إن هناك دول اعتمدت ٣ اشهر بين الجرعتين و دول ٤ اشهر قبل ان تبدأ جدولة الجرعة الثانية و الوضع الوبائي والتركيبة السكانية هي الفيصل.

وأضاف، تظهر متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الاولى من لقاحات كوفيد 19 انه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين بل إن تأخير الجرعة الثانية يحفز المناعة بشكل افضل في بعض اللقاحات، داعياً الجميع عدم القلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من اجل الصالح العام.