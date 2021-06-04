شكرا لمتابعة خبر عن السفير الياباني وزوجته بالزي السعودي: "إحنا أحلى اليوم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشر سفير اليابان لدى الرياض، فوميو إيواي، صورة له برفقة زوجته أم كوجي، وهما يرتديان الزي السعودي التقليدي.

وعلق السفير الياباني على صورته برفقة زوجته أم كوجي عبر تويتر قائلا "السلام عليكم يا جماعة الخير.. شوفونا واحنا لابسين لبس سعودي.. احنا أحلى اليوم وش تقولون؟ .. وانتو مشكورين ع انتظاركو الطووووول".

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة السفير الياباني وزوجته، وقال أحد المغردين " ‏‎أنتم فخامة وأحترام وأخلاقكم عالية ونحن نقدركم ونحترمكم معالي سفير دولة اليابان الصديقة ... تحياتي وتقديري لك ولعائلتك الجميلة",

وأضاف مغرد آخر "‏‎من أجمل مهارات الدبلوماسيين القدرة على التنسيق والاهتمام بأقل التفاصيل.

فإذا كان عنوان الصورة يحمل معاني كبيرة، فإن تناسق لون قصبة (السبحة) مع لون فستان حرمكم يدل على مهارة فائقة في التنسيق.. لون أنيق أخضر بسيط له دلالات العطاء والخصب والحياة وهو شعار المملكة".