شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الضمان الصحي: وثيقة التأمين تغطي عملية التبرع بالأعضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تغطي عملية التبرع بالأعضاء مثل زراعة الكلى، في حدود 50 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.

وذكر المجلس، أنه «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، تكاليف إجراء عملية التبرع بالأعضاء (للمتبرع) بحد أقصى (50000) ريال ، خلال مدة الوثيقة».

وفي وقت سابق حدد مجلس الضمان الصحي 6 حالات تنتهي فيها التغطية التأمينية للموظف (سعودي/ غير سعودي) في القطاع الخاص.

ذكر مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية تنتهي في الحالات الست التالية: " استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة. انتهاء مدة الوثيقة أو إلغاؤها،وفاة المؤمن له، انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين)و انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جدي.