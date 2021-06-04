سعيد الغامدي أصغر شعراء «الملد التراثية» سنًا يمدح الباحة بأبيات مؤثرة

شدا أصغر شاعر في قرية الملد التراثية بمنطقة الباحة «سعيد بن وائل الغامدي» بأبيات في حب الباحة وهو يرتدي الزي التقليدي.

جاء ذلك خلال مداخلة مرئية مع مالك متحف الأخوين بالباحة، محمد الغامدي، في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية».

وتساءل مقدم البرنامج عن هوية «الشيخ» الجالس بجوار الغامدي وأنه لم يسمع صوته، فأخبره الغامدي بأنه الشيخ «سعيد بن وائل الغامدي» ولديه قصيدة يريد إلقاءها.

وأوضح الغامدي انه ليس من أهل قرية الملد، وأنه قَدِم إليها واشترى البيت الذي تم تحويله إلى متحف، وأضاف انه أطلق عليه اسم الأخوين نسبة إلى حصن الأخوين بالمنطقة.

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