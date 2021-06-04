صرف قيمة الدعم للمستفيدين من حساب المواطن الخميس المقبل

أوضح برنامج حساب المواطن،أنه سيتم صرف دعم الدفعة 43 (يونيو 2021م) يوم الخميس المقبل.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «حالة الدفعة (تحت الإجراء للصرف) تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء» وتابع أنه «سيتم صرف الدعم للدفعة الثالثة والأربعين يوم الخميس بتاريخ 10 يونيو».

وقال المواطن في استفساره: «أشوف حساب المواطن، تحت إجراء الصرف، متى ينزل؟».

يذكر أن دعم حساب المواطن يتم صرفه يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده حال توافقه مع إجازة أو عطلة رسمية.

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