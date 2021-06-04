رسميًا.. 4 لقاحات معتمدة للقادمين للسعودية.. و2 للمواطنين والمقيمين

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن اللقاحات المعتمدة للقادمين إلى المملكة أربعة فقط حتى الآن، أما اللقاحات المعتمدة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فهما لقاحان فقط، حتى الآن.

وذكرت الهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «اللقاحات المعتمدة للقادمين إلى المملكة هي أربع لقاحات: استرازينيكا - فايزر - جونسون آند جونسون – موديرنا».

وتابعت هيئة الغذاء والدواء «أما اللقاحات التي تقدمها وزارة الصحة داخل المملكة فهي اللقاحات التي يتم اعتمادها من الهيئة العامة للغذاء والدواء وهي حتى الآن لقاحان: فايزر وأسترازينيكا».

وقال المواطن في استفساره: هل من أخبار عن اعتماد السعودية لقاح سينوفارم؟.

اقرأ أيضا:

توضيح من وزارة الصحة: لا علاقة بين البنج وأخذ لقاحات كورونا