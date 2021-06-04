الشيخ «الشثري»: شرطان لقبول «الإكرامية» عن العمل المقدم للغير

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم أخذ الشخص لإكرامية على عمل قام به، مشترطًا عِلم صاحب العمل بها أو أن تكون من صاحب العمل.

وقال الشيخ الشثري خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إن هذه الإكرامية إن كانت من صاحب العمل الذي يعمل لديه الشخص، فلا حرج فيها.

وأضاف أنه إذا كانت الإكرامية ممن يتعامل مع صاحب العمل فلابد من علم صاحب العمل بها؛ لأن هذا الوقت مملكوك لصاحب العمل وبالتالي لا يتقاضى عنه أجرة أو هدية إلا بعلمه.

وأشار الشيخ الشثري أن المقصود أنه إذا كانت هذه الإكرامية من صاحب العمل أو بأذن من صاحب العمل، فلا حرج فيها.

ما حكم أخذ الإكرامية على عمل قام به الشخص؟.. الشيخ د. سعد الشثري



رابط البث المباشر عبر الانترنت https://t.co/IppLIgQx6o…#يستفتونك #قناة_الرسالةhttps://t.co/BbJXzUPiTj pic.twitter.com/gjMO7qsbbL — قناة الرسالة (@alresalahnet) June 3, 2021

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. الشيخ الشثري يشكك في الأدعية المرسلة عبر وسائل التواصل

الزكاة عن أموال جمعيات الموظفين.. الشيخ «الشثري» يوضح الحكم بالفيديو