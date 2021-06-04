وزارة الصحة: لقاح فيروس كورونا لا يتعارض مع أدوية جرثومة المعدة

أوضحت وزارة الصحة، عدم وجود تعارض بين لقاح كورونا وأخذ أدوية جرثومة المعدة، مشيرة إلى أن لقاح كورونا ينشِّط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يوجد ما يمنع ذلك إذا دعت الحاجة الطبية، وبالجرعات المحددة من قبل الطبيب المعالج».

وقال المواطن في استفساره: إنه أخذ تطعيم فايزر، ويريد استخدام علاج جرثومة المعدة، فهل يوجد تعارض بينهما أو أضرار؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أن لقاح كورونا يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

وأشارت إلى أن ذلك لا يعني عدم نقل الشخص الذي تلقى التطعيم للفيروس عند الإصابة به، لذا ينبغي الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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