شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين البريد السعودي و "وتين" لتسليم شحنات التبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 5 آلاف شحنة تسلمها "سُبل" للمتبرعين بالدم داخل المملكة

أبرمت مؤسسة البريد السعودي "سبل" وتطبيق وتين للتبرع بالدم في المملكة اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين، ويعد تطبيق وتين مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة للمتبرعين بالدم، حيث وقعها من جانب "سبل" نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان بن أنس الشريف، فيما وقعها من جانب "وتين" المدير التنفيذي لمؤسسة وتين الوقفية الدكتور تميم الغنام.

وقد نصت الاتفاقية على توصيل وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية والثالثة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية وتسليمها للمتبرعين عبر تطبيق "وتين" وبعدد 5,000 شحنة مجاناً خلال 12 شهرًا ، وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً لدعم "سبل" وحرصها على المساهمة في الأعمال المجتمعية.