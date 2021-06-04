الزعاق يكشف عن 4 ظواهر مناخية تشهدها السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، عن عدة ظواهر مناخية ستشهدها البلاد خلال هذه الأيام بداية من تعامد الشمس، مما يخلف عنه هبوب رياح السموم وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلاتها العالمية “.

الزعاق يحذر من رياح السموم:

وأضاف الدكتور خالد الزعاق، خلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن المسطحات المائية بالخليج وبحر العرب سوف تحمو نتيجة لتعامد الشمس فتنتشر الرطوبة وتتخلق السحب العكسية الكاتمة “موسم صباغ اللون”، بالإضافة إلى تتشكل السحب الماطرة على الجنوب.

انتهاء الموسم الطبيعي للأمطار:

وأكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، انتهاء الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على كافة البلدان العربية، موضحًا أن بقاع الأرض تقسم مطريًا إلى ثلاثة أقسام وهي:

1- بقاع ذات أمطار دائمة وهي الواقعة على خط الاستواء.

2- بقاع ذات أمطار موسمية أغلبها الواقع بين مدار السرطان إلى مدار الجدي.

3- بقاع مجدبة أي لا تأتيها الأمطار لظروفها المكانية إما أنها تقع فوق مستوى السحاب أو لظروفها المناخية كأنها تقع في نقاط الالتقاء الضغطية.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، مثلث الأمطار في الجزيرة العربية، قائلًا: “مثلث الأمطار في الجزيرة العربية متمثل في الأمطار الشتوية والأمطار الصيفية والأمطار الخريفية”، معقبًا: “إذا انتهت الأمطار الشتوية تدخل علينا الأمطار الصيفية ومن بعدها الخريفية وسميت الأمطار الخريفية لأنها تتداخل مع موسم الثمار”.

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