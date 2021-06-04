الشيخ السديس يتفقد معرض عمارة المسجد النبوي تمهيدًا لافتتاحه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس معرض عمارة المسجد النبوي للوقوف على الأعمال المنجزة ومتابعة المتبقي منها.

أهمية معرض عمارة المسجد النبوي

ووقف معاليه على التجهيزات المعدة لخدمة المعرض ورواده بأحدث الأجهزة ليكون معلمًا من معالم المدينة المنورة ورافدًا من روافد المعرفة.

وبين أهمية المعرض واهتمام الرئاسة بالمتاحف والمعارض وإنشائها وكالة مستقلة بالمعارض والمتاحف مواكبة لرؤية بلادنا المباركة 2030 التي من مستهدفاتها الاهتمام بالمعارض والمتاحف لإثراء تجربة الزائرين وإبراز جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- واهتمامها بالحرمين الشريفين.

تدشين مشروعات المسجد النبوي

وكان الرئيس العام دشن خلال الأسبوع الماضي عددًا من المشروعات بالمسجد النبوي شملت “مشروع سبيل زمزم بالمسجد النبوي” الذي تم الانتهاء من تنفيذه، و “مشروع تطوير وتحسين مدخل الباب القبلي” وهو مشروع يهدف إلى تحسين وتطوير الهوية البصرية لمدخل الباب القبلي من خلال كسوة الأعمدة والأسقف والأقواس بالخشب وتحسين الإنارة، وذلك بإضافة عدد ٨ قناديل ونجفة كبيرة وعدد ٤ أباليك على الأعمدة، إضافةً إلى استحداث “كاونتر” لخدمة ذوي الجنائز وطاولة لجنائز الأطفال ودولاب خشبي لحفظ الأحذية والمايكات الخاصة بصلاة الجنائز.

كما تضمنت المشروعات الحديثة تدشين “مشروع تطوير وتهيئة غرف المؤذنين” وذلك بتطوير الموقع وتحسينه من أعمال فرش وسجّاد ومقاعد للجلوس وإنارة وسقف مستعار، وتكسية للأعمدة والجدران بالخشب، وإضافة منطقة خدمات للمؤذنين، كما وقف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على “مشروع ترميم وتهيئة الجدار الغربي لمنارة باب البقيع”، الذي يجري تنفيذه على أعلى مستوى وبمعايير فنية دقيقة مع المحافظة على القيمة التاريخية للموقع تحت إشراف كوادر هندسية سعودية.



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