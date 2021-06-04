الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

السفير الفرنسي بعد حضور حفل أصالة ونبيل شعيل : كانت أمسية رائعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بويل، عن شكره للمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بعد مشاركته في حفل أصالة ونبيل شعيل ليلة أمس.

مشاركة السفير الفرنسي

وفور الإعلان عن موعد الحفل كتب السفير الفرنسي عبر تويتر: “لا أستطيع الانتظار سأكون هناك ..يلا ” ليرد عليه آل الشيخ مرحبًا بحضوره الحفل.

وبعد الانتهاء من الحفل نشر السفير الفرنسي صورة له بحوار “بوستر” الحفل وعلق عليه بالقول: “سعيد جدًا بمشاركتي في حفل الفنانة أصالة نصري والفنان نبيل شعيل في فندق كروان بلازا في الرياض!”.

وتابع: شكرًا معالي المستشار الملكي تركي آل الشيخ، والهيئة العامة السعودية للترفيه على هذه الأمسية الرائعة!”.

حفل أصالة ونبيل شعيل

وكانت هيئة الترفيه استهلت أولى حفلات موسم الرياض بليلة من الطرب الأصيل بمشاركة أصالة ونبيل شعيل التي انطلقت عند الساعة العاشرة مساءً في كراون بلازا الرياض.

ومن المقرر أن تقام الحفلة الثانية في نفس التوقيت مساء اليوم الجمعة ويحييها الفنان محمد عبده في فور سيزون الرياض.

عودة فعاليات الترفيه

وكانت الهيئة العامة للترفيه أعلنت عن عودة الفعاليات الترفيهية وذلك وفقًا لإجراءات معتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19)، متضمنة الاشتراطات الخاصة بمنظمي الفعاليات والزوار لتطبيق الإجراءات الاحترازية عند إقامة الفعاليات الترفيهية.

وتشتمل الإجراءات على أربعة محاور رئيسية هي: البيئة والوقاية والتباعد، والإبلاغ والمراقبة، والتوعية، والتنفيذ.

ونصت الإجراءات على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقًا للحالة في تطبيق “توكلنا”، وذلك التزامًا بقرار وزارة الداخلية الصادر في 18 مايو 2021م.



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