شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية" تنفي ما أشيع عن حذف اسم الفخذ من القبيلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ما أشيع خلال اليومين الماضيين، عن التوجه لحذف اسم الفخذ من القبيلة في بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال المدينة إنه لا يمكن حذف أو إضافة أي بيانات في سجل المواطن إلا بناءً على طلبه وحسب الأنظمة والتعليمات، والمعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن.

وكانت أنباء جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بصدور تعليمات بحذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية للمواطنين والاكتفاء بلقب القبيلة.