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"الأحوال المدنية" تنفي ما أشيع عن حذف اسم الفخذ من القبيلة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ما أشيع خلال اليومين الماضيين، عن التوجه لحذف اسم الفخذ من القبيلة في بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال المدينة إنه لا يمكن حذف أو إضافة أي بيانات في سجل المواطن إلا بناءً على طلبه وحسب الأنظمة والتعليمات، والمعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن.

وكانت أنباء جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بصدور تعليمات بحذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية للمواطنين والاكتفاء بلقب القبيلة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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