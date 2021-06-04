شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تشهّر بمواطن تستر على مقيم ومكنه من مزاولة أنشطة عقارية بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية أفغانية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة أنشطة بيع وشراء وتأجير العقارات بمكة المكرمة.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمنًا غرامة مالية 80 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري.

كما تضمن الحكم، المنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.