شكرا لمتابعة خبر عن العنف الأسري يتفاعل مع حالة طفلة تعرضت للتعنيف من قبل خادمة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الشكوى، مع مقطع فيديو لطفلة تشتكي من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب.

وقال مركز بلاغات العنف الأسري أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بعد تناقل مقطع الفيديو للطفلة وهي تكشف عن آثار الضرب المبرح من قبل العاملة المنزلية في قدميها، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحادثة قد وقعت في المملكة أو خارجها.