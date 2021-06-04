«الحربي»: خرائط الطقس مبشِّرة.. والأفضلية ستكون في الطائف

توقع المتخصص في الطقس بجامعة المؤسس، علي الحربي، أن خرائط الطقس مبشِّرة خلال الأيام المقبلة بأمطار الخير، وأن الأفضلية ستكون على الطائف.

وقال الحربي عبر موقع تويتر، إن مستجدات خرائط الطقس للأيام المقبلة مبشِّرة، والخير مستمر على مرتفعات المدينة خاصة الجنوبية، وشفيان جبال منطقة مكة المكرمة.

وتابع أنها تتوسع جنوبًا على الباحة وعسير وجازان، مشيرًا إلى أن الأفضلية ما زالت لجبال الطائف.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، ليوم الجمعة، سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة حائل ومرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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