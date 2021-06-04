احتفاء بصورة سفير اليابان وزوجته بـ«الزي السعودي» على مواقع التواصل

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة لسفير اليابان لدى الرياض، فوميو إيواي، وزوجته أم كوجي، وهما يرتديان الزي السعودي التقليدي.

ونشر السفير الياباني صورته وزوجته أم كوجي –عبر تويتر- وعلق عليها قائلا «السلام عليكم يا جماعة الخير.. شوفونا واحنا لابسين لبس سعودي.. احنا أحلى اليوم وش تقولون؟ .. وانتو مشكورين ع انتظاركو الطووووول».

وكتب المغرد إبراهيم البلوي بيتا من الشعر قال فيه « لولا طموحٍ تعدى حدود الواقع/ ما أصبحت دولة اليابان ياباني... لا نفط لا غاز لا منجم ولا معدن/.. لكن عقولٍ تعادل ثروة أوطاني» ليتفاعل مع السفير الياباني قائلا «عندكم نفس الثروة، عقول، فمستقبل السعودية سيكون أبهر»

وقال المغرد نايفكو « منورين انت وأم كوجي»، وكتبت نجود القربي «أهلًا وسهلًا بكم في المملكة العربية السعودية.. شاكرة لكم مشاركتنا بجزء من ثقافتنا التي نفتخر بها» ليرد عليها السفير الياباني «أنا وزوجتي سعداء بالمشاركة في جزء من ثقافتكم في السعودية».

وكتب عمر معلقا على الزي السعودي للسفير وزوجته «وعليكم السلام يا أبوكوجي، مضبوط، وأم كوجي مئة بالمئة، ولا غلطة، لو ما أعرف أنكم يابانيون قلت أنكم من أهل الرياض»

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