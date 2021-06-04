الحصيني: هطول أمطار متفاوتة على مرتفعات 5 مناطق.. الجمعة

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس الجمعة هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: متوقع اليوم الجمعة 23 شوال1442هـ، إن شاء الله أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير.

وأشار الحصيني إلى أن أجواء حارة إلى حارة جدًّا ستُسيطر على معظم مناطق المملكة والخليج، حيث من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة في أول الليل، على أن يحدث نوع من الاعتدال في ساعات الفجر الأولى.

ووفق ما ذكر الحصيني، فإن المرتفعات الجبلية سيكون الطقس خلالها معتدلًا نهارًا، وتميل للبرودة ليلًا.