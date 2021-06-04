وثيقة التأمين تغطي عملية «التبرع بالأعضاء» في حدود 50 ألف ريال

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تغطي عملية التبرع بالأعضاء مثل زراعة الكلى، في حدود 50 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.

وذكر المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، تكاليف إجراء عملية التبرع بالأعضاء (للمتبرع) بحد أقصى (50000) ريال سعودي، خلال مدة الوثيقة».

وقال المواطن في استفساره: هل يغطي التأمين الصحي عملية زراعة كلية إذا كان المتبرع قرابة من الدرجة الأولى؟

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