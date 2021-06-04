شكرا لمتابعة خبر عن "وقاية" توضح مدى وجود بدائل لـ “توكلنا” في حالة تعطل الاتصال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، مدى وجود بدائل لتطبيق “توكلنا” مثلاً رسالة SMS في حالة تعطل شبكة الاتصال داخل صالة المطار.

وذكرت الهيئة، أنه عند انقطاع اتصال الإنترنت فإن لون ووصف الحالة الصحية للمُستخدم وتاريخ ووقت آخر تحديث في تطبيق “توكلنا” يكون ظاهراً لمدة 48 ساعة، ومن ثم يتحول بعد ذلك إلى اللون الرمادي.

وفي وقت سابق قد أشارت إلى أن القادم عبر المنافذ الجوية والمحصن بجرعتين، يجب عليه أن يثبت أنه محصن حتى يتم استثناؤه من الحجر المؤسسي، وذلك من خلال تقديم المتطلبات التي وضعتها وزارة الصحة، ومنها أن تكون الجرعات بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.