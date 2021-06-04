شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم أخذ إكرامية على عمل قام به الشخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، أمس الخميس، حكم أخذ العامل "إكرامية" نظير قيامه بعمل ما.

وقال الشيخ سعد الشثري، خلال مشاركته ببرنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن كانت هذه الإكرامية من صاحب العمل الذي يعمل العامل لديه، فلا حرج عليه في أن يأخذها.

وأشار "الشثري" إلى أن الإكرامية إن كانت من شخص يتعامل مع صاحب العمل، فلابد من علم صاحب العمل بها؛ لأن الوقت مملوك لصاحب العمل ولا يصح للعامل أن يتقاضى عليه أجراً أو هدية إلا بعلمه.