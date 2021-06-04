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«الحصيني»: هطول أمطار على مرتفعات 4 مناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة 23 شوال1442هـ، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن هناك أجواء من حارة إلى حارة جداً على معظم المناطق والخليج تميل للحرارة أول الليل معتدلة في ساعات الفجر الأولى

وفي السياق نفسه، أشار "الحصيني" إلى أن المرتفعات الجبلية تشهد أجواءًا معتدلة نهارا تميل للبرودة ليلاً.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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