شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: هطول أمطار على مرتفعات 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة 23 شوال1442هـ، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن هناك أجواء من حارة إلى حارة جداً على معظم المناطق والخليج تميل للحرارة أول الليل معتدلة في ساعات الفجر الأولى

وفي السياق نفسه، أشار "الحصيني" إلى أن المرتفعات الجبلية تشهد أجواءًا معتدلة نهارا تميل للبرودة ليلاً.