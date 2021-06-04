شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يترك وظيفته ليؤسس مع زوجته مشروعهما الخاص في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شجع مواطن زوجته، على تأسيس مشروعها الخاص، في مجال المطاعم والمقاهي في جازان، حيث ترك عمله بعد أن قضى فيه 13 عام.

وقالت الزوجة لقناة "الإخبارية"، وجود زوجي بجانبي عظيم وكنت سعيدة عندما شجعني على هذه الخطوة والحمدلله أنه ترك عمله.

وأضافت : انا فخورة بنفسي ووجود زوجي بجانبي مهم جدًا لأنه ساعدني على تحقيق حلمي،

و قال الزوج إن فكرة المشروع جاءت قبل عامين من تقديم استقالته من عمله واختارنا التصميم والشكل النهائي للمشروع قبل البدء فيه.