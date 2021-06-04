بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب 1.2 مليون حبة ألعاب نارية عبر الميناء الجاف بالرياض

نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في إحباط محاولة تهريب (1,191,200) حبة ألعاب نارية عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض.

وقالت الهيئة، عبر حسابها بتويتر اليوم الخميس، إن المضبوطات كانت مخبأة مع ألعاب أطفال وبلاستيك.

ودعت الهيئة إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي (00966114208417)؛ حيث تتولى الجمارك من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد.