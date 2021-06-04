السعودية | وزير المالية يرعى حفل إطلاق هوية المركز الوطني لإدارة الدين وشعاره الرسمي

المناطق - الرياض

برعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان دشن المركز هويته الجديدة وشعاره الرسمي في حفل افتراضي تم عقده صباح أمس.

وتضمن الحفل إطلاق البوابة الإلكترونية للمركز لتكون على الرابط www.ndmc.gov.sa إضافة إلى حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر – لينكدان – يوتيوب) بالمعرف (@SaudiNDMC).

وبهذه المناسبة قال معالي وزير المالية رئيس مجلس المركز، أن هذا المركز أحد الجهات الوطنية الداعمة لبرامج رؤية المملكة 2030، وأحد أكثر مراكز الدين تطوراً ونجاحاً في المنطقة بإنجازاته الغير مسبوقة على صعيد سوق الدين الدولي ومساهماته الفاعلة في سوق الدين المحلي، وبالإضافة إلى دوره في تأمين احتياجات المملكة من التمويل وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام، فهو يساهم بشكل كبير فيتحقيق سياسة مالية مستدامة وتحقيق الاستدامة المالية العامة، مما يعكس ثبات القوة الاقتصادية والمالية للمملكة، مؤكداً معاليه أن الهوية الجديدة للمركـز الوطنـي لإدارة الديـن ستساعد بشكل ملحوظ بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز وتوطيد وبناء علاقات استراتيجية مع المستثمرين في مختلف دول العالم.

وتأتي الهوية الجديدة للمركز الوطني لإدارة الدين تجسيداً لاستراتيجية المركز الطموحة، حيث تستمد دوافعها من رؤية المملكة 2030، لتترجم في مجملها التطلعات الوطنية الطموحة نحو مستقبل مالي أفضل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وبالدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به القطاع المالي بالمملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله.

وتعدّ عملية إطلاق المركز للهوية الجديدة والبوابة الإلكترونية وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي واحدة من خطوات التحول الاستراتيجي الذي يقوم بها المركز بجانب تطوير هيكلته التنظيمية الداخلية التي ستنعكس على أدائه المؤسسي وعلاقاته الاستراتيجية داخل وخارج المملكة، ويتطلع من خلالها إلى مرحلة جديدة تواكب حِراك التطوير والتنمية والنمو المتسارع على كافة الأصعدة.

وجاء تدشين المركز هوية المركز الجديدة وشعاره الرسمي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 1441/2/16ه القاضي بتحويل مكتب (إدارة الدين العام) في وزارة المالية إلى مركز باسم (المركز الوطني لإدارة الدين) حيث يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بوزير المالية، للقيام بمهام إدارة الدين بما يشمل تأمين الاحتياجات التمويلية بأفضل تكلفة واقتراح سياسات الدين على مستوى المدى المتوسط والبعيد، كما شهد المركز التوسع في نطاق أعماله التي لا تنحصر فقط على تمويل الاحتياجات التمويلية بل الى متابعة اعمال التصنيف الائتماني ورفع القدرات البشرية و تمكين ودعم الجهات بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.