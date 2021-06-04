السعودية | بجدارة “تصدر سعودي” للعام الخامس بجوائز الإعلام السياحي العربي 2021

المناطق- الرياض

حقق شباب المملكة العربية السعودية انجازا جديدا واضافة لرقم قياسي وتحقيقا لاهداف رؤية المملكة 2030 في القطاع السياحي وجعل المملكة في مكانتها اللائقة عالميا

ووسط اسبوع حافل بالانجازات السياحية حيث افتتح رسميا وسط حضور كبير من وزراء السياحة في العالم المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالرياض وكما انتهت قمة التعافي السياحي العالمية وتبرع المملكة ب100 مليون دولار لصندوق السياحة العالمي واختتم الاسبوع باقامة الملتقى العربي ال13 الافتراضي بحضور وزاري عربي كبير وليعلن صدارة المملكة اعلاميا في المجال السياحي العربي لتتواصل النجاحات وتحقق السعودية الصدارة في جوائز المركز العربي للإعلام السياحي السنوية والتي أعلنت أمس ضمن فعاليات الملتقى الإفتراضي الثالث عشر للإعلام السياحي العربي والذي انطلق بمشاركة 17 دولة و 107 مشارك وبحضور عدد من وزراء السياحة والأمين العام الأسبق لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي والدكتور سعيد البطوطي أستاذ الاقتصاد وعضو منظمة السياحة العالمية وخبراء سعوديين وعرب واجانب ولفيف من الإعلاميين المتخصصين وأساتذة جامعات والباحثين ورجال الأعمال.

من جهته اكد خالد ال دغيم رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي ان هذه هي السنة الخامسة التي تتصدر فيها السعودية بعدد الفائزين المشاركين في جوائز المركز العربي للإعلام السياحي وهذا العام حققت السعودية اربع جوائز من اصل عشر جوائز حيث جاءت الجوائز كالاتي ،

-أفضل برنامج تلفزيوني سياحي عربي في عام 2020 فاز به برنامج قناة العربية “على خطى العرب ” للدكتور عيد اليحيى وحاز موقع سبق الالكتروني بالسعودية على جائزة أفضل موقع الكتروني يهتم بالسياحة العربية والمحلية في عام 2020 .

وحقق برنامج “ويكند” من إذاعة “جدة السعودية جائزت أفضل برنامج إذاعي سياحي في عام 2020 ، وحاز بدر العلي على جائزة أفضل حساب سياحي عربي على منصة الانستغرام في عام 2020.

وكان للعرب نصيبهم في الجوائز الأخرى حيث كانت جائزة أفضل جولة افتراضية للوجهات السياحية في العالم العربي في 2020

من نصيب جولة وادي رم الافتراضية بالمملكة الأردنية الهاشمية،

و جائزة أفضل قناة سياحية عربية على منصة اليوتيوب في عام 2020 لقناة جو حطاب من الأردن و أفضل محتوى سياحي على موقع السناب شات في عام 2020 من نصيب الاماراتي مسلم الصيعري.

وعن جائحة كورونا كانت جائزة أفضل تحقيق صحفي سياحي عن جائحة كورونا في عام 2020 من نصيب مصطفي عبد العظيم جريدة الاتحاد الاماراتيه عن التحقيق الصحفي “التدابير الوقائية وطريق التعافي “

بينما كانت جائزة أفضل حساب سياحي عربي على منصة الفيس بوك في عام 2020 لصفحة المغرب السياحي على منصة الفيس بوك.

واختتم آل دغيم حديثه مؤكداً ان رؤية الوطن 2030 في قلب كل شاب وشابه لديه شغف العمل والتميز وفي مجاله يعمل لتحقيقها والعمل السياحي دخل مؤخراً في نقلة نوعية شملت الأعمال الصغيرة والمتوسطة والوظائف والاستثمار ومن خلال مشاريع وطنية ضخمة على امتداد الوطن .