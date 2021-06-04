محمد بن مسعود - الدمام - لدعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، وقع نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان مذكرة تفاهم مع رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي. وتهدف المذكرة إلى التعاون البحثي المشترك لدعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية. حضر التوقيع رئيس هيئة العمليات بالحرس الملكي اللواء الركن محمد بن سعيد العمري. الحرس الملكي الحرس الملكي "الحرس الملكي" يوقع مذكرة مع "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" للتعاون البحثي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-04 نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، وقع نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان مذكرة تفاهم مع رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي. وتهدف المذكرة إلى التعاون البحثي المشترك لدعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية. حضر التوقيع رئيس هيئة العمليات بالحرس الملكي اللواء الركن محمد بن سعيد العمري. 04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 01:32 AM لدعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية لدعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، وقع نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان مذكرة تفاهم مع رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي. وتهدف المذكرة إلى التعاون البحثي المشترك لدعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية. حضر التوقيع رئيس هيئة العمليات بالحرس الملكي اللواء الركن محمد بن سعيد العمري. ، "الحرس الملكي" يوقع مذكرة مع "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" للتعاون البحثي ،

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