محمد بن مسعود - الدمام - تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لطفلة تشتكي من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب. وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الشكوى، وأعلن أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تكشف عن آثار الضرب المبرح من قبل العاملة المنزلية في قدميها، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحادثة قد وقعت في السعودية أو خارجها. (لمشاهدة الفيديو: — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) @whrumor

جاري التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة ، كل الشكر لحرصك واهتمامك. — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) June 3, 2021 )مركز بلاغات العنف الأسري — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919))مركز بلاغات العنف الأسري

بالفيديو .. خادمة تعتدي على طفلة و"العنف الأسري" ينسق مع الجهات المختصة خالد علي الخليج 365 2021-06-04 تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لطفلة تشتكي من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب. وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الشكوى، وأعلن أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تكشف عن آثار الضرب المبرح من قبل العاملة المنزلية في قدميها، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحادثة قد وقعت في السعودية أو خارجها. (لمشاهدة الفيديو: — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) @whrumor

جاري التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة ، كل الشكر لحرصك واهتمامك. — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) June 3, 2021 ) — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) 04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 12:39 AM تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لطفلة تشتكي من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب. وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الشكوى، وأعلن أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تكشف عن آثار الضرب المبرح من قبل العاملة المنزلية في قدميها، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحادثة قد وقعت في السعودية أو خارجها. (لمشاهدة الفيديو: — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) @whrumor

جاري التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة ، كل الشكر لحرصك واهتمامك. — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) June 3, 2021 ) — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919)

، بالفيديو .. خادمة تعتدي على طفلة و"العنف الأسري" ينسق مع الجهات المختصة ،

المصدر : الخليج 365

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