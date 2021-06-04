شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط حظائر دجاج مخالفة في البطحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت أمانة منطقة الرياض، عن ضبط عدداً من حظائر الدجاج المخالفة لاشتراطات النظافة، فضلًا عن إغلاق عدداً من المحلات في حي البطحاء بالعاصمة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته أمانة الرياض عبر "تويتر"، لحظة مداهمة مراقبيها الصحيين للحظائر العشوائية وقيامهم بإغلاق المحلات المخالفة، مؤكدة أنها مستمرة في الرقابة لرصد التجاوزات وتطبيق العقوبات الرادعة.

وداهمت الأمانة حظائر بها دجاج مريض يذبح يومياً لبيعه في الأسواق، ومليئة بالقذارة وتفتقر لأدنى درجات النظافة، ما يعرّض حياة المستهلكين وصحتهم للخطر.

وكانت أمانة الرياض، قد أغلقت أمس الخميس، عدداً من المحلات التجارية في حي البطحاء، بعد رصد مخالفات صحية تقوم بها عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمالة.