شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» تكشف خطوات تفعيل الهوية الرقمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تفعيل الهوية الرقمية، والتي تشمل 5 خطوات تبدأ من تحميل تطبيق "أبشر أفراد".

وأوضحت "الأحوال المدنية" أنه يتم تسجيل الدخول للحساب في "أبشر أفراد"، واختيار أيقونة "خدماتي"، ومن ثم اختيار "تحميل الهوية الرقمية".

وأشارت إلى أن الخطوات تشمل أيضاً الاطلاع على بيانات البطاقة، ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد "تحميل الهوية الرقمية".