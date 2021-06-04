معلمة تحصد جائزة جسر للريادة بالرياضيات على مستوى المملكة

كرمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) مها بنت طاهر الزايدي، اليوم الخميس، في مكتبها المعلمة سميرة بنت عبدالله الجعيد بابتدائية ريحة التابعة لمكتب التعليم بالحوية؛ لحصولها على المستوى الأول الذهبي على مستوى المملكة بجائزة جسر للريادة في الرياضيات.

وهنأت الزايدي المعلمة، مشيدة بماحققته من صدارة على مستوى المملكة، وتمثيلها لتعليم الطائف في جائزة جسر، متمنية لها مزيدًا من التميز والتوفيق، كما ثمنت لإدارة الإشراف التربوي، ممثلًا في قسم الرياضيات الدعم والمتابعة، مؤكدة أن ماحققته المعلمة يشكل منجزا وتميزا جديدا يضاف لسلسلة منجزات تعليم الطائف في جميع المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية.

حضر اللقاء مديرة إدارة الإشراف التربوي، ورئيسة قسم الرياضيات بتعليم الطائف.