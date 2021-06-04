ضبط شخصين اعتديا على عامل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصان يعتديان على مقيم داخل محطة وقود، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما والقبض عليهما.



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